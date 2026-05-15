Рязанцам напомнили, куда звонить при пожаре в лесу

В Рязанской области до 26 мая действуют ограничения на посещение лесов и въезд транспорта из-за пожароопасного сезона. Основная причина весенних возгораний — пал сухой травы и неосторожное обращение с огнем. Лесная охрана совместно с МВД и МЧС проводит рейды. Если вы увидели горящий лес или сухую траву, немедленно звоните на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу: 8 (4912) 28-79-59.

Об этом сообщили в пресс-службе минприроды по региону.

