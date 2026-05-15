Россияне смогут увидеть мини-парад планет в июне
Отмечается, что 12 июня на небе выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера, образовав диагональную линию у западного горизонта. Три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом. Кроме того, россияне смогут наблюдать Луну, которая пройдет рядом с Марсом в созвездии Овна.
Россияне смогут увидеть мини-парад планет в июне. Об этом
Отмечается, что 12 июня на небе выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера, образовав диагональную линию у западного горизонта.
Три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом.
Кроме того, россияне смогут наблюдать Луну, которая пройдет рядом с Марсом в созвездии Овна.