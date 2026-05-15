Россиянам назвали три сценария, когда их могут лишить пенсии

Россиянам назвали три сценария, когда их могут лишить пенсии. Об этом сообщает «Прайм».

Эксперт рассказала, что россияне могут столкнуться с приостановкой пенсии из-за проблем с документами, доверенностью или регистрацией.

Выплаты по доверенности могут быть приостановлены, если срок действия документа истёк.

«Доверенность нужно продлить, чтобы не остаться без пенсии до обновления документов», — отметила эксперт.

Также при смене региона прописки пенсионеру могут пересчитать или отменить региональные надбавки. Людям без постоянной регистрации нужно ежегодно подтверждать проживание в России через заявление в Соцфонде. Для страховой пенсии по старости это не требуется.