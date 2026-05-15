Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «Госуслугами»

В России начала распространяться новая схема телефонного мошенничества, построенная на тактике «обратного звонка». Злоумышленники отправляют сообщения от имени государственных сервисов или служб безопасности и сообщают о якобы взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Антона Немкина.

В сообщениях потенциальной жертве предлагают срочно связаться с «техподдержкой» по указанному номеру телефона, чтобы избежать блокировки аккаунта или утечки данных. После звонка человека соединяют с подставными операторами, которые под предлогом проверки безопасности пытаются получить персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из СМС.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что мошенники продолжают использовать психологическое давление и искусственно создают ощущение срочности.

Он подчеркнул, что сотрудники госструктур, банков и правоохранительных органов никогда не просят граждан самостоятельно перезванивать на мобильные номера, сообщать коды из СМС или данные банковских карт.