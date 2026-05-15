Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Отмечается, что мошенники под видом работодателей предлагают сезонную работу, требуя предварительные взносы и передачу персональных данных. Россиян призвали внимательно относиться ко всем объявлениям, избегать денежных взносов без проверки.
Россиян предупредили о новой схеме мошенников. Об этом сообщает ТАСС.
