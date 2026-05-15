Малков: при атаке ВСУ на Рязань повреждены несколько домов, есть пострадавшие

«К сожалению, от обломков пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий. По предварительным данным, есть пострадавшие», — говорится в сообщении. Отмечается, что ликвидация последствий уже началась, на месте работают оперативные службы.

При атаке на Рязань повреждены несколько домов, есть пострадавшие. Об этом 15 мая сообщил глава региона Павел Малков в соцсетях.

Ранее жители сообщали о громких хлопках над городом. 14 мая в 23:05 в Рязанской области объявляли беспилотную опасность.