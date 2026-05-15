Павел Малков попал в рейтинг самых упоминаемых губернаторов в Telegram

Губернатор Рязанской области Павел Малков занял 36-е место по количеству упоминаний среди глав регионов в новом исследовании «Индекс Telegram». Об этом говорится в аналитическом отчете. По данным исследования, Telegram-канал РЗН. инфо вошел в число пяти наиболее часто упоминаемых ресурсов в контексте публикаций о Малкове.

Также отмечается рост активности аудитории Telegram: согласно аналитике, мессенджер постепенно восстанавливает охваты после снижения, зафиксированного ранее.

В числе ключевых тем, связанных с упоминаниями губернатора, исследование выделяет:

рабочую поездку в подшефный Мариуполь ДНР;

сообщения о предотвращенном поджоге офиса в Рязани после действий мошенников;

работу ПВО над Рязанской областью;

отмену праздничных мероприятий ко Дню Победы;

поручения по развитию спортивной инфраструктуры.

В списке наиболее упоминаемых региональных каналов также названы РЗН. инфо, «Рязанские ведомости», «Рязанские новости», КП-Рязань и RZN LIFE.