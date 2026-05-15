Опубликована афиша мероприятий в рязанском ТЦ на выходные

16 мая в 14:30 — «Леди Баг и Супер Кот». Мероприятие пройдет в пространстве напротив магазина Zarina. Возрастное ограничение — 0+. Вход — свободный. Выпускной в «Марко Молле» — 23 мая в 14:00. Место проведения — фудкорт. Возрастное ограничение — 0+. Вход — свободный. Фестиваль автозвука и тюнинга — 23 мая в 10:00, парковка со стороны Московского шоссе. Возрастное ограничение — 0+. Вход — свободный.

Опубликована афиша мероприятий в ТЦ «Марко Молл» на выходные. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.

16 мая в 14:30 — «Леди Баг и Супер Кот». Мероприятие пройдет в пространстве напротив магазина Zarina. Возрастное ограничение — 0+. Вход — свободный.

Спасать город от Бражника юные гости «Марко Молла» будут в компании Леди Баг и Супер Кота. Участникам предстоит выполнить задание превратить злодея в волшебную бабочку, исполняющую желания, поработать на творческом занятии. Также запланировано лента‑шоу.

Выпускной в «Марко Молле» — 23 мая в 14:00. Место проведения — фудкорт. Возрастное ограничение — 0+. Вход — свободный.

В этот день ТЦ приглашает всех школьников завершить учебный год на праздничной ноте. В афише — музыка от коллективов Рязани, выступления юных танцоров и вокалистов, поздравление отличников, сладкая вата и подарок каждому — аквагрим.

Каждый участник сможет выйти на сцену и показать зрителям творческий номер. На сцену ждут для выступления танцевальные, вокальные, музыкальные коллективы, сольных исполнителей, чтецов и учеников школ искусств. Нужно заранее подать заявку в группе «Марко Молл» в ВК по ссылке .

Фестиваль автозвука и тюнинга — 23 мая в 10:00. Он пройдет на парковке со стороны Московского шоссе. Возрастное ограничение — 0+. Вход — свободный.