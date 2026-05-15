Омбудсмен Наталья Епихина рассказала о вернувшемся из украинского плена рязанце
Стало известно о вернувшемся из украинского плена рязанце. Об этом РЗН. Инфо сообщила омбудсмен по правам человека Наталья Епихина. По ее словам, вернулся один рязанец, и его состояние удовлетворительное. Также Епихина рассказала о поддержании связи с родственниками. «Ждем следующих обменов», — отметила омбудсмен. Напомним, Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205». Позже Москве передали еще 41 тело.
