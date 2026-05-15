Мошенники начали выдавать себя за «антикоррупционный комитет ЦБ»

Злоумышленники представляются сотрудниками несуществующего «антикоррупционного комитета Центрального банка» и пугают граждан подозрительными операциями на их банковских счетах. Они убеждают людей срочно передать деньги «для сохранности». Мошенники сообщают жертве о попытке хищения средств и предлагают снять наличные, чтобы отдать их курьеру, якобы действующему по поручению банка или госорганов. В итоге деньги оказываются у мошенников. Немкин напомнил, что сотрудники Центрального банка никогда не требуют перевода денег или передачи наличных третьим лицам. Он призвал россиян быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников, а также предупредить пожилых родственников о таких схемах.

В России появилась новая схема телефонного мошенничества. О ней рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

Злоумышленники представляются сотрудниками несуществующего «антикоррупционного комитета Центрального банка» и пугают граждан подозрительными операциями на их банковских счетах. Они убеждают людей срочно передать деньги «для сохранности».

Мошенники сообщают жертве о попытке хищения средств и предлагают снять наличные, чтобы отдать их курьеру, якобы действующему по поручению банка или госорганов. В итоге деньги оказываются у мошенников.

Немкин напомнил, что сотрудники Центрального банка никогда не требуют перевода денег или передачи наличных третьим лицам. Он призвал россиян быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников, а также предупредить пожилых родственников о таких схемах.