Минюст расширил список иноагентов

Минюст России расширил перечень иностранных агентов и добавил в него новых физических лиц и организаций. Об этом сообщается на сайте министерства. В список вошли журналист Георгий Биргер*, социолог Сергей Ерофеев*, украинский блогер Денис Казанский*, поэтесса и журналист Елена Фанайлова*, а также ассоциация «Охрана природы"*, центр «Башня"* и сообщество Reforum Space Vilnius*.

*внесены в реестр иностранных агентов.