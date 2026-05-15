Минкультуры: в Рязани не планируют отменять «Ночь музеев» 16 мая

Развлекательные мероприятия в Рязанской области 15-17 мая отменяются или переносятся. При этом акция «Ночь музеев» 16 мая состоится, так как она является просветительской, но направленность ряда мероприятий будет скорректирована. Представитель ведомства отметил, что все мероприятия в учреждениях культуры теперь будут начинаться с минуты молчания, а в репертуар внесут соответствующие изменения.

В Рязани не планируют отменять «Ночь музеев». Об этом сообщили в региональном минкультуры, передает «Интерфакс».

