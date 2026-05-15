Каждый второй россиянин готов заменить чиновников ИИ

Каждый второй россиянин поддерживает идею замены чиновников и депутатов искусственным интеллектом. Согласно опросу, 55% экономически активных россиян положительно относятся к тому, чтобы функции госслужащих выполняли алгоритмы и нейросети. Из них 21% полностью поддерживают такую идею, еще 34% — скорее поддерживают. Против высказались 45% респондентов.

Каждый второй россиянин поддерживает идею замены чиновников и депутатов искусственным интеллектом. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Согласно опросу, 55% экономически активных россиян положительно относятся к тому, чтобы функции госслужащих выполняли алгоритмы и нейросети. Из них 21% полностью поддерживают такую идею, еще 34% — скорее поддерживают. Против высказались 45% респондентов.

Идею частичной замены депутатов искусственным интеллектом поддержали 54% опрошенных. Речь идет о системах, которые могли бы анализировать данные избирателей и представлять их интересы.

Исследование также показало, что мужчины поддерживают внедрение ИИ в госуправление чаще женщин. Кроме того, уровень одобрения растет вместе с возрастом, доходом и уровнем образования респондентов.