Из Рязани депортировали 6 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что четверо уроженцев Закавказья, Средней Азии и Восточной Европы ранее были осуждены за незаконный оборот наркотиков, разбой и управление автотранспортом в состоянии опьянения. По окончанию сроков наказания их решили депортировать.

Двоих других иностранцев сотрудники полиции за нарушения миграционного законодательства привлекли к административной ответственности, включающей принудительное выдворение с территории России.

Под конвоем полицейских и судебных приставов мигранты были доставлены в аэропорт «Домодедово» для отправки в страны гражданской принадлежности. Все убывающие приобрели билеты на самолет за собственный счет.