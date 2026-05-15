Исследование: доверие россиян к банкам выросло до 77% за 10 лет

С 2016 по 2026 год доверие к банкам в России выросло с 67% до 77%, причем основной скачок произошел после 2021 года — с 60% до 74%. Самый высокий уровень лояльности (индекс NPS) зафиксирован у Т-Банка, который возглавил рейтинг. В топ-5 также вошли Озон Банк, Альфа-Банк, Сбербанк и ВТБ.

Доверие россиян к банкам выросло до 77% за 10 лет, показало исследование НАФИ. Об этом сообщило издание «Ъ».

Доля лояльных клиентов («промоутеров») достигла 70%, а «критиков» сократилась до 11%. Основной драйвер роста — клиенты старше 55 лет: среди них доля «промоутеров» выросла с 49% до 71%.

При этом изменились причины лояльности: вместо «выгодных тарифов» (было 22%, стало 5%) клиентам стали важнее надежность (15%), удобство цифровых каналов (11%) и наличие небанковских сервисов (выросло с 1% до 10%).