Google сократила объем бесплатного хранилища для аккаунтов Gmail до 5 ГБ

Google начала сокращать объем бесплатного облачного хранилища для новых аккаунтов Gmail. Вместо привычных 15 ГБ часть пользователей получает 5 ГБ, сообщает Android Authority. Изменения заметили пользователи Reddit. Один из них опубликовал скриншот, где видно, что при создании новой учетной записи Gmail без указания номера телефона Google предлагает меньший объем бесплатного хранилища — 5 ГБ вместо 15 ГБ. В Google подтвердили, что тестируют новую политику хранения данных для новых аккаунтов в отдельных регионах.

В Google подтвердили, что тестируют новую политику хранения данных для новых аккаунтов в отдельных регионах. Представитель компании сообщил Android Authority, что таким образом Google стремится поддерживать качество сервисов хранения данных и одновременно стимулировать пользователей повышать безопасность аккаунтов и улучшать восстановление доступа.