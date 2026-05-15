Глава СК поручил доложить по делу избитого в Скопине подростка

Александр Бастрыкин поручил руководителю рязанского управления СК Олегу Васильеву подготовить доклад по обращению матери подростка, которого избили в Скопине в новогоднюю ночь. Женщина жалуется на бездействие полиции: виновных не привлекли к ответственности, а ее сыну потребовалось длительное лечение. СК уже инициировал вопрос о передаче уголовного дела из органов МВД в свое производство.