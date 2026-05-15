Фицо рассказал, кто должен быть посредником в переговорах ЕС с Россией

На пресс-конференции в городе Гандлова премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал мнение о необходимости наличия посредника, который понимает «русскую душу», для успешных переговоров между Европейским союзом и Россией. По словам Фицо, такой подход необходим для достижения мира между Россией и Украиной. «Путин хочет видеть человека, который хоть немного знает русскую душу. Вы не можете взять кого угодно и сказать: идите вести переговоры о мире между Россией и Украиной, хотя абсолютно ничего не представляете об этой стране», — подчеркнул словацкий премьер.

Фицо также отметил важность нормального диалога между европейскими политиками и Россией, добавив, что в противном случае они могут оказаться в неловкой ситуации, когда им придется задавать вопросы о содержании разговоров с Путиным в непривычной обстановке.