ФАС выдала предупреждения СДМ-банку и МТС за сокрытие важных условий по вкладам и облигациям. Об этом сообщило издание ТАСС.

Антимонопольная служба обнаружила, что СДМ-банк при открытии накопительного счета указывал только минимальную сумму пополнения, умалчивая о максимальной. А МТС в сервисе «МТС накопления» рекламировал высокую ставку по облигациям (16,5% годовых), но не предупреждал, что она действует только в текущем купонном периоде и может измениться.

Также компания заявляла о возможности вывести деньги в любой момент, хотя фактически это занимает до трех рабочих дней. ФАС потребовала устранить нарушения в течение 10 дней, иначе последует возбуждение антимонопольных дел.