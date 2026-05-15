Эксперт рассказал, грозит ли россиянам дефицит бензина

Отмечается, что объемов топлива регулярно не хватает, потому что нефтяные компании или трейдерские подразделения предлагают меньше продукта, чем его хотят купить. Это касается и бензина, и дизеля. «В отдельных точках поставки это вообще постоянная история — на протяжении всего года спрос выше, чем предложение. При этом к дефициту топлива в рознице такой дисбаланс не приводит», — отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он подчеркнул, что перед возникновением дефицита обычно происходит резкий рост стоимости топлива, как было в прошлом году. Сейчас, чтобы этого не произошло, правительство заранее запретило экспорт бензина.

Об этом сообщает URA.RU .

По словам экспертов, нехватка топлива на бирже связана с ростом объема заявок в оптовом звене и не означает дефицит на АЗС.

По словам доцента Финуниверситета при правительстве Валерия Андрианова, многие компании, которые занимаются сбытом, начинают запасать топливо на летний сезон, что может создавать ажиотаж и влиять на оптовые цены. Тогда на отдельных небольших НПЗ и в независимых сетях заправок может возникать дефицит топлива.