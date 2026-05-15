Аллерголог объяснил, почему сирень редко вызывает аллергию и от ее запаха может болеть голова

Из-за сильного запаха сирени некоторые испытывают головную боль, раздражение слизистых или даже бронхоспазмы, однако это связано не с растением, а с общей высокой чувствительностью к ароматам. Эксперт посоветовал не ставить сирень в спальню и проветривать помещение.

Аллерголог Владимир Болибок рассказал, что сами цветы редко провоцируют аллергию, но чувствительные люди могут среагировать на сок растения — например, после контакта с листом возможен дерматит. Об этом сообщило издание «Известия».

