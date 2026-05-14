Жителям одного из округов Рязанской области восстановили водоснабжение

В Скопине коммунальщики устранили аварию и вернули жителям воду. Об этом сообщили в группе «Скопинский район». Отмечается, что специалисты МКП «Скопинские водные системы» заменили аварийный участок центрального водопровода на улице Заводская микрорайона Заречный. Также в селе Рождествено сотрудники «Жилсервиса» устранили аварию в смотровом колодце на водопроводной магистрали. В сообщении уточнили, что теперь водоснабжение полностью восстановлено.