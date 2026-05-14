Жителя Старожиловского района осудили на 6 лет за смертельное преступление

В Рязанском районном суде вынесли приговор 23-летнему ранее судимому мужчине. Его признали виновным в том, что он нанес потерпевшему тяжкие травмы подручным предметом, и тот погиб. Подсудимый своей вины не признал. Суд назначил ему 6 лет колонии строгого режима. С учетом предыдущего приговора общий срок составил 6 лет и 25 дней. Также мужчину на два года лишили водительских прав. Приговор еще может быть обжалован.

Жителя Старожиловского района осудили на 6 лет за смертельное преступление. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского районного суда.

В Рязанском районном суде вынесли приговор 23-летнему ранее судимому мужчине. Его признали виновным в том, что он нанес потерпевшему тяжкие травмы подручным предметом, и тот погиб. Подсудимый своей вины не признал.

Суд назначил ему 6 лет колонии строгого режима. С учетом предыдущего приговора общий срок составил 6 лет и 25 дней. Также мужчину на два года лишили водительских прав. Приговор еще может быть обжалован.