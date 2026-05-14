Жители Солотчи сообщили об аварийном люке на дороге к детскому санаторию

Местная жительница рассказала, что в 200 метрах от базы «Старт» на пути к детскому санаторию канализационный люк находится в очень плохом состоянии. По ее словам, его, вероятно, снесла крупная машина. Женщина попросила привести люк в порядок, отметив, что это опасно.