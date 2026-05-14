Жителей Солотчи пригласили на «Большую уборку»

В Рязани продолжается акция #БольшаяУборка2026. Очередной экологический субботник пройдет 16 мая в Солотче совместно с ЭРА — Экологическим Рязанским Альянсом, сообщили в организации. Участники будут убирать береговую линию от монастыря до Лысой горы. Сбор — в 13:30 у входа в монастырь со стороны площади. Координатор акции — Аня Сёмкина, телефон: +7 (953) 735-23-46.