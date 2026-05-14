Яну Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека

Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России. Она сменила на этом посту Татьяну Москалькову, чьи полномочия завершились в апреле. Решение приняли на заседании нижней палаты парламента, пишет РИА Новости. За кандидатуру Лантратовой проголосовал 301 депутат, против выступили четыре человека.

Ранее Яна Лантратова была депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия» и возглавляла комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Татьяна Москалькова занимала пост омбудсмена с 2016 года. Ее полномочия завершились 22 апреля в связи с истечением срока. Согласно закону, занимать эту должность более двух сроков подряд нельзя.

