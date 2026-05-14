ВТБ поможет бизнесу сократить издержки в работе на маркетплейсах

ВТБ представил для клиентов среднего и малого бизнеса новую линейку пакетов услуг для старта и развития торговли на маркетплейсах. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Комплексное предложение включает специальные условия на расчетно-кассовое обслуживание и бесплатный сервис аналитики, объединяющий данные со всех основных торговых площадок.

Линейка состоит из двух пакетов услуг для разных этапов бизнеса. Первый — «Маркетплейс. Старт» предназначен для тех, кто только запускает или развивает бизнес. В него входят 15 бесплатных платежей в другие банки, бесплатные переводы из суммы выручки с маркетплейсов для расчетов с физлицами до 2 млн рублей, безлимитные переводы для ИП на личный счет, а также снятие наличных с комиссией от 1%. Пакет «Маркетплейс. Про» — для активных продаж. Здесь количество бесплатных платежей в другие банки увеличено до 50, максимальный лимит бесплатных переводов физлицам из выручки с маркетплейсов расширен до 8 млн рублей, с сохранением остальных условий по переводам и снятию наличных. Предложение также включает в себя бесплатный сервис аналитики и развития продаж «ВТБ-Селлер».

В нем собраны ключевые инструменты, которыми селлеры пользуются ежедневно: поиск перспективных ниш, анализ конкурентов, расчет поставок, генерация описаний карточек, внешняя и внутренняя аналитика, управление рекламой, автоматическое изменение цен и другие функции. Этот инструмент помогает продавцам в режиме одного окна контролировать работу сразу на трех крупнейших площадках — Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете.

«Электронная коммерция и торговля на маркетплейсах остаются одними из самых быстрорастущих сфер и важным каналом продаж для малого и среднего бизнеса. В текущих условиях для предпринимателей особенно важна прикладная поддержка — инструменты, которые помогают быстрее стартовать, снижать издержки и выстраивать устойчивую модель продаж. Мы предлагаем единое решение, позволяющее управлять всеми ключевыми процессами: от аналитики рынка и выбора категории до настройки рекламы, планирования поставок и оптимизации контента. Такой подход упрощает выход на рынок и помогает бизнесу быстрее адаптироваться и масштабироваться», — отмечает Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

Пакеты услуг линейки «Маркетплейс» доступны для подключения новым и действующим клиентам Банка, ИП и ЮЛ. Стоимость продукта отображена в тарифном сборнике ПАО Банк ВТБ. При подключении пакета услуг «Маркетплейс» клиенту без взимания дополнительной платы предоставляется банковская услуга «Сервис «ВТБ-Селлер».