ВЦИОМ выяснил, из-за чего молодежь выгорает на работе

Молодые сотрудники чаще всего испытывают стресс из-за низкой зарплаты и эмоционального выгорания. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ и Росмолодежи. Согласно результатам опроса, на низкую зарплату пожаловались 45% респондентов, еще 44% назвали главной проблемой выгорание и эмоциональную усталость. Также среди причин стресса молодые сотрудники указали бюрократию и неэффективные процессы (30%), а также отсутствие премий и дополнительных выплат (30%).

Молодые сотрудники чаще всего испытывают стресс из-за низкой зарплаты и эмоционального выгорания. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ и Росмолодежи.

Согласно результатам опроса, на низкую зарплату пожаловались 45% респондентов, еще 44% назвали главной проблемой выгорание и эмоциональную усталость. Также среди причин стресса молодые сотрудники указали бюрократию и неэффективные процессы (30%), а также отсутствие премий и дополнительных выплат (30%).

Наиболее напряженной исследователи назвали ситуацию среди россиян в возрасте от 25 до 29 лет. Именно в этой группе чаще всего говорили о выгорании и проблемах с бюрократией.

При устройстве на первую постоянную работу молодежь чаще всего рассчитывает на высокую зарплату, дружелюбный коллектив, стабильность, комфортные условия труда и отсутствие переработок.

В исследовании также отмечается, что молодые сотрудники готовы увольняться, если их многое не устраивает на рабочем месте. При этом только каждый пятый россиянин сообщил, что в его компании существуют специальные практики поддержки молодежи.