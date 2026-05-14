В Старожиловском округе бесплатно проведут вакцинацию кошек и собак
В Старожиловском округе проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак против бешенства. Об этом сообщили в ГБУ РО «Старожиловская райветстанция». 15 мая специалисты будут работать: в поселке Рязанские сады, селе Гулынки, деревне Большое Кожухово. Вакцинация начнется в 09:30.
По вопросам проведения прививочной кампании жители могут обратиться по телефону: 8 (49151) 2-14-52.