В Старожиловском округе бесплатно проведут вакцинацию кошек и собак

В Старожиловском округе проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак против бешенства. Об этом сообщили в ГБУ РО «Старожиловская райветстанция». 15 мая специалисты будут работать: в поселке Рязанские сады, селе Гулынки, деревне Большое Кожухово. Вакцинация начнется в 09:30.

В Старожиловском округе проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак против бешенства. Об этом сообщили в ГБУ РО «Старожиловская райветстанция».

15 мая специалисты будут работать:

в поселке Рязанские сады,

селе Гулынки,

деревне Большое Кожухово.

Вакцинация начнется в 09:30.

По вопросам проведения прививочной кампании жители могут обратиться по телефону: 8 (49151) 2-14-52.