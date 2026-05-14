В Спас-Клепиках задержали пьяную женщину за попытку украсть мясо из магазина

В магазине в городе Спас-Клепики произошел инцидент с попыткой кражи. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Продавец заметила, что женщина набрала два пакета мясных деликатесов, но на кассе заплатила только за пять бутылок пива, которые лежали поверх других товаров. Когда ее попытались остановить и потребовали оплатить все покупки, нарушительница начала угрожать и сбежала на велосипеде.

Сразу после этого в магазин приехали полицейские. Продавцы рассказали, что от женщины пахло спиртным и описали ее внешность. Оперативники быстро нашли беглянку на узкой дороге между домами. Ею оказалась 28-летняя местная жительница, которая выпивала с мужем перед походом в магазин.

Женщина решила сэкономить, прихватив мясные закуски, и выбрала магазин подальше от дома. Она замаскировала два пакета мяса под бутылками пива и водки.

Против нее было возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 4 лет лишения свободы.