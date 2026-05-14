В Советском суде продолжают рассматривать дело рязанских журналистов

В ходе очередного заседания были оглашены результаты лингвистической экспертизы. Эксперты проанализировали записи встреч подсудимых с Алексеем Роготовским.

В Советском районном суде Рязани 14 мая продолжилось слушание по делу главредов СМИ Константина Смирнова, Алексея Фролова и бывшей журналистки Натальи Смольяниновой. Об этом сообщает 7инфо.

Напомним, по версии следствия, фигуранты якобы требовали 1,5 миллиона рублей бывшего главы Фонда капремонта Алексея Роготовского под угрозой распространения компрометирующих его и позорящих его сведений.

«По версии следствия, участники беседы избегали прямых формулировок, однако суть требований была зафиксирована», — говорится в издании.

Кроме того была изучена видеозапись встречи в кафе, где Фролов, Смольянинова и Роготовский, где последний передал салфетку с «похожими на деньги предметами». По данным следствия, Фролов отказался брать сверток лично, после чего Роготовский отдал его Смольяниновой. В этот момент их задержали.

