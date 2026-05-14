В Скопине начали капремонт водопровода на улице Высоковольтной

В Скопине стартовал капитальный ремонт водопровода на улице Высоковольтной. В рамках проекта планируют заменить более 400 метров изношенных сетей, которые давно нуждались в обновлении. На проведение работ направили свыше 7 миллионов рублей при поддержке регионального правительства.

По словам Михаила Ромодина, после завершения ремонта подача воды в микрорайоне станет стабильнее, а сама система — надежнее.

Фото: соцсети Михаила Ромодина.