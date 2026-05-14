В Шилове на нескольких улицах отключат холодную воду 15 мая

15 мая в Шилове с 09:00 до 16:00 временно прекратят подачу холодного водоснабжения. Ограничения связаны с устранением порыва на улице Липаткина. Без воды останутся жители следующих улиц: Липаткина, Алексеевская, Новоселковская, Весенняя, частично Озерная, Новоселов.