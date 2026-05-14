В Рязанскую область ввезли более 240 тонн хлопковых отходов из Узбекистана

В апреле 2026 года в Рязанскую область под контролем Россельхознадзора ввезли более 240 тонн прядильных отходов хлопкового волокна из Узбекистана. Продукция поступила в составе 12 товарных партий. Всего с начала года в регион ввезли 1180 тонн таких отходов.

Специалисты провели документарные проверки и установили, что вся продукция соответствует фитосанитарным требованиям России. Карантинных объектов не выявили.

Также в апреле в Рязанскую область из Белоруссии ввезли 364 деревянные бочки и 4000 саженцев плодовых и декоративных кустарников.