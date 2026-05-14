В рязанском «Водоканале» предупредили о мошенниках. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Участились звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками организации. Звонят обычно через мессенджеры с иногородних номеров, тогда как настоящие номера Водоканала начинаются с +7 (4912). Злоумышленники просят перейти по ссылке или назвать код из СМС под видом обновления данных, а также пугают немедленным отключением воды за долги и требуют перевода на карту.

Кроме того, предлагают бесплатную поверку счётчиков, а затем навязывают замену за 10 тыс. рублей.

«Водоканал» напоминает: поверкой занимаются сторонние метрологические организации, отключение воды без официального уведомления по телефону не происходит, и настоящий сотрудник никогда не попросит сообщить код или перейти по ссылке.

При подозрительном звонке советуют положить трубку, проверить сроки поверки в документах или системе АРШИН и при необходимости обратиться в организацию.