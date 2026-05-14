В рязанской ОКБ начали проводить операции с помощью робота-ассистента

В ортопедическом отделении Областной клинической больницы начали проводить операции с помощью роботизированного ассистента. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, это новшество помогает врачам при замене коленных и тазобедренных суставов, уменьшая риск ошибок.

Отмечается, что робот работает как помощник в операционной, предоставляя информацию о состоянии пациента в реальном времени и помогая точно установить искусственный сустав.

«Робот учитывает даже мелкие детали, что позволяет избежать ошибок при установке эндопротеза. Сустав устанавливается с высокой точностью, и пациенты быстрее восстанавливаются», — рассказал заведующий отделением ортопедии Юрий Муранчик.

Главный врач ОКБ Надежда Кирюхина отметила, что доступ к таким современным технологиям важен для пациентов и помогает врачам накапливать ценный опыт.