В Рязанской области выполнили более 60% плана весеннего лесовосстановления

Председатель комитета по экологии и природопользованию Рязанской областной Думы Дмитрий Репников и заместитель министра природопользования региона Андрей Машинистов обсудили ход весеннего лесокультурного сезона. Всего этой весной на неарендованных территориях лесного фонда планируют провести лесовосстановление на площади 29,1 гектара, а также дополнить лесные культуры на площади 218,5 гектара. На данный момент работы уже завершили в Касимовском, Ряжском, Тумском и Шацком лесничествах. План выполнен на 68% и 67% соответственно.

Председатель комитета по экологии и природопользованию Рязанской областной Думы Дмитрий Репников и заместитель министра природопользования региона Андрей Машинистов обсудили ход весеннего лесокультурного сезона. Об этом сообщили в минприроды.

Всего этой весной на неарендованных территориях лесного фонда планируют провести лесовосстановление на площади 29,1 гектара, а также дополнить лесные культуры на площади 218,5 гектара.

На данный момент работы уже завершили в Касимовском, Ряжском, Тумском и Шацком лесничествах. План выполнен на 68% и 67% соответственно.

Фото: минприроды Рязанской области.