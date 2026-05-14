В Рязанской области сняли пятилетний карантин по лейкозу скота

Главное управление ветеринарии Рязанской области отменило ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота на территории села Новики Спасского округа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости». Карантин прекращает действие как в эпизоотическом очаге, так и в целом по населенному пункту. Основанием для решения послужило заключение специалистов Спасской районной ветеринарной станции, в котором значится, что все необходимые профилактические и диагностические мероприятия выполнены, угроза распространения заболевания ликвидирована.

Одновременно признано утратившим силу постановление от 22 сентября 2021 года, которым карантин изначально вводился на территории Спасского района.