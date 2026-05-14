В Рязани возбудили дело за фиктивную регистрацию фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

В отношении 42-летнего рязанца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя».

По версии следствия, в июне 2024 года мужчина за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Он стал подставным участником и формальным руководителем коммерческой организации, фактически не управляя ею.

Следователи проводят необходимые следственные действия. По данной статье предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей либо обязательные или исправительные работы.