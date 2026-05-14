В Рязани пройдет забег, посвященный Международному дню защиты детей

Забег состоится 1 июня в 16:00 в Верхнем городском саду. Возрастные группы: 6-8 лет (дистанция — 150 метров); 9-11 лет (300 метров); 12-14 лет (600 метров); 15-18 лет (600 метров). Отмечается, что с собой нужно взять медицинскую справку. Заявки принимаются до 29 мая 2026 года на электронную почту: aemberg96@yandex.ru. Возрастное ограничение — 6+.