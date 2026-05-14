В Рязани попросили помочь в поиске очевидцев ДТП с детьми

12 мая, около 14:50, на пешеходном переходе у лицея № 52 в Приокском районе неизвестный водитель наехал на двух несовершеннолетних. Дети не смогли запомнить марку и номера автомобиля — из-за шока и сильного ливня запомнили только, что это был серебристый или светлый кроссовер. Водитель даже не вышел из машины, спросил: «Вы как, целые?», — и, услышав утвердительный ответ, уехал, не вызвав ГАИ и не предложив помощи. Камер на участке нет. Очевидцев с видеорегистраторами просят откликнуться.

