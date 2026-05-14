В Рязани пополнился список оставшихся без воды улиц
С 09:00 до 17:00 14 мая холодной воды не будет по адресам: улица Гагарина, дом № 87; улица Черновицкая, дома № 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3; улица Стройкова, дом № 65, корпус 2 (детский сад № 85). Напомним, без холодной воды остались еще четыре улицы города: Пугачева, Рытикова, Телевизионная, Трудовая. Со списком домов можно ознакомиться по ссылке.
В Рязани пополнился список оставшихся без воды улиц. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.
С 09:00 до 17:00 14 мая холодной воды не будет по адресам:
- улица Гагарина, дом № 87;
- улица Черновицкая, дома № 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3;
- улица Стройкова, дом № 65, корпус 2 (детский сад № 85).
С 10:00 до 17:00 по адресам:
- Качевская 30, ст 30 В (храм), 32, 34, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 34 корп.4, 34 корп.5, 34 к 4 ст 1 (ЦТП-2), 36, 36 корп.1, 36Б (КНС);
- Поселковая 1а, 3а, 5 корп. 1 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 5 корп.1;
- Предзаводская 1а, 7а (поликлиника).
С 11:00 до 17:00 по адресам:
- Новоселов д. 21 г (Бургер Кинг), ст 26 г (тц Шоколад)
Напомним, без холодной воды остались еще четыре улицы города: Пугачева, Рытикова, Телевизионная, Трудовая. Со списком домов можно ознакомиться по ссылке.