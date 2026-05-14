В Рязани пополнился список оставшихся без воды улиц

С 09:00 до 17:00 14 мая холодной воды не будет по адресам: улица Гагарина, дом № 87; улица Черновицкая, дома № 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3; улица Стройкова, дом № 65, корпус 2 (детский сад № 85). Напомним, без холодной воды остались еще четыре улицы города: Пугачева, Рытикова, Телевизионная, Трудовая. Со списком домов можно ознакомиться по ссылке.