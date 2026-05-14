В Рязани откроют первый корпус Аэрокосмической долины

Первый корпус Аэрокосмической инновационной долины в Рязанской области откроется летом 2026 года. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, ремонт здания почти завершен, в ближайшее время туда начнут заезжать резиденты. В корпусе разместят лаборатории, офисы и общественные пространства.

Первый корпус Аэрокосмической инновационной долины в Рязанской области откроется летом 2026 года. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

По его словам, ремонт здания почти завершен, в ближайшее время туда начнут заезжать резиденты. В корпусе разместят лаборатории, офисы и общественные пространства.

О развитии проекта говорили на конференции «Аэрокосмическая инновационная долина — 2026». Губернатор отметил, что проект реализуют по поручению президента совместно с Правительством России, МАИ, Роскосмосом и Ростехом.

Сейчас в Долине работают более 150 резидентов — это компании из сфер беспилотных технологий, IT, электроники, аэрокосмических и биомедицинских разработок. Еще около 50 организаций готовят заявки на получение статуса резидента.

Фото: соцсети Павла Малкова.