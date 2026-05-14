В Рязани годовалый ребенок начал терять слух, ему провели срочную операцию

В Рязани годовалый ребенок из-за болезни начал терять слух и перестал набирать вес, ему провели операцию по удалению аденоидных вегетаций (иссечение патологически увеличенной миндалины). Об этом 14 мая сообщили в соцсетях регионального минздрава.

Ребенка почти с рождения беспокоил храп, с шести месяцев появилась заложенность носа. После осмотра и эндоскопического обследования поставили гипертрофию аденоидов третьей степени (патологическое увеличение миндалины).

Отмечается, что лечение не принесло значительных улучшений. У ребенка началось осложнение заболевания — врачи обнаружили экссудативный средний отит с двух сторон. Он начал терять слух. Кроме того, из-за нарушенного носового дыхания ребенок перестал набирать вес.

На момент операции ему был 1 год 1 месяц. Хирургическое вмешательство провели в Рязанской городской клинической больнице № 11 на базе детского ЛОР-отделения.

«Применение видеоэндоскопической аппаратуры позволило хирургам действовать максимально точно и малотравматично. Операция была завершена успешно, и в настоящее время пациент выписан из стационара и находится под динамическим наблюдением специалистов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что восстановление протекает без осложнений, носовое дыхание полностью восстановлено, храп прекратился, ребенок успешно развивается и набирает вес.