В Рязани 8-летний ребенок на электросамокате попал под колеса автомобиля

ДТП произошло днем 13 мая вблизи дома № 1-Л на улице Березовой. 8-летний ребенок, управляя электросамокатом, столкнулся с автомобилем «Форд Мондео» под управлением 62-летнего местного жителя. Мальчик получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.