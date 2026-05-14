В Рязани 39-летний мужчина украл электровелосипед, теперь ему грозит тюрьма

В Рязани полицейские раскрыли кражу электровелосипеда, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

42-летняя женщина обратилась в полицию, сообщив, что у ее сына украли дорогой электровелосипед, который он оставил во дворе своего дома на улице Бирюзова.

Молодой человек катался на велосипеде и ненадолго оставил его без присмотра. Он думал, что его электровелосипед сложно угнать, так как для его запуска нужны специальные действия. Однако вскоре он заметил пропажу.

Полицейские быстро нашли вора — 39-летнего мужчину, который уже имел проблемы с законом. Он увидел оставленный велосипед, смог запустить его и уехал кататься по городу. Затем он начал искать покупателей на украденный велосипед, но был задержан полицией.

Теперь в отношении его возбуждено уголовное дело о краже, и ему грозит до 5 лет тюрьмы.