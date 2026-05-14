В России в 2026 году средние зарплаты могут вырасти почти до 110 тысяч

По итогам 2026 года в России средние зарплаты могут вырасти до 108,3 тыс. рублей, на 7,9%. Об этом 14 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей. По данным агентства, в прошлом году впервые за историю наблюдений средний доход превысил 100 тысяч и составил 100,4 тыс. рублей. В публикации указано, что в 2026 году ожидается рост зарплат до 108,3 тыс. рублей. Кроме того, как выяснило агентство, размер среднего заработка продолжит увеличиваться в 2027-м (до 115,4 тыс.) и 2028 году (до 123,3 тыс.).