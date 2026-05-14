В России утвердили новые нормативные словари русского языка

Правительственная комиссия по русскому языку утвердила два новых нормативных словаря — топонимов и омонимов русского языка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РГПУ имени Герцена. Словарь топонимов поможет разобраться со сложными и спорными вариантами употребления географических названий, а словарь омонимов посвящен словам, одинаковым по написанию или звучанию, но разным по значению.

Экспертизу словарей провели специалисты университета.

Как отметили в вузе, словари предназначены для широкого круга пользователей и будут использоваться как справочный инструмент для грамотной устной и письменной речи в официальной и публичной сферах.

Решение о включении словарей приняли в рамках I Петербургского международного филологического форума, который проходит с 13 по 15 мая.