В России предложили увеличить пособие на детей до полутора лет

В России предложили увеличить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет до уровня регионального прожиточного минимума. С соответствующей инициативой выступила группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым, передало 14 мая ТАСС. На данный момент минимальные выплаты составляют 10,8 тыс. рублей в месяц. В случае, если законопроект примут, размер пособия увеличится до 15,4 тыс. — 47,9 тыс. рублей. Уточняется, что окончательная сумма будет зависеть от специфики региона. Как пояснил Миронов, законопроект призван компенсировать потерю дохода, которая возникает в некоторых семьях после появления детей. Документ внесут в Госдуму.

В России предложили увеличить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет до уровня регионального прожиточного минимума. С соответствующей инициативой выступила группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым, передало 14 мая ТАСС.

На данный момент минимальные выплаты составляют 10,8 тыс. рублей в месяц. В случае, если законопроект примут, размер пособия увеличится до 15,4 тыс. — 47,9 тыс. рублей.

Уточняется, что окончательная сумма будет зависеть от специфики региона.

Как пояснил Миронов, законопроект призван компенсировать потерю дохода, которая возникает в некоторых семьях после появления детей.

Документ внесут в Госдуму.