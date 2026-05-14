В России появится новая специальность инженера подводных беспилотников

В России появится новая специальность — инженер-конструктор подводных беспилотников. Об этом сообщил проректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) Денис Кузнецов.

По его словам, беспилотники нового поколения будут использоваться для охраны подводной инфраструктуры, такой как мосты и трубопроводы, а также для предотвращения террористических угроз. Университет будет готовить специалистов как для проектирования, так и для эксплуатации этих подводных аппаратов.

Кузнецов отметил, что подготовка инженеров будет изменена: теперь студенты будут учиться работать с беспилотниками в разных средах — на земле, в воде и в воздухе. Это связано с новыми образовательными программами, которые помогут студентам выбирать свой путь в профессии.

С 2026 года в университетах начнут внедрять новые программы подготовки студентов, включая специальности по проектированию и эксплуатации беспилотников.